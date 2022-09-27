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Bangladeş'teki tekne faciasında can kaybı 61'e yükseldi

3. Sayfa Haberleri

Bangladeş'teki tekne faciasında can kaybı 61'e yükseldi

Bangladeş'in Panchagarh bölgesindeki Karatoya Nehri'nde batan teknede hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi.

Bangladeş'in Panchagarh bölgesindeki Karatoya Nehri'nde batan teknede hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi.

Bangladeş'in Panchagarh bölgesinde bulunan Karatoya Nehri'nde Pazar günü çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubu taşıyan tekne batmış, bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 28'i kadın ve 18'i çocuk olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 61'e yükseldiği belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede gözyaşları içinde bekleyen Deepak Chandra Roy, "Sadece annemin yüzünü görmek istiyorum" dedi.

Teknenin normal kapasitesinin 3 katını taşıdığını ifade eden Bölge Polis Şefi Sirajul Huda, "Sabah şiddetli yağmur vardı ve bu nedenle tekne seferleri başladığında hacılar hızla tapınağa gitmek için tekneye bindiler. Kaptan, yükü hafifletmek için bazı insanlardan tekneden inmelerini istedi. Ama kimse dinlemedi" demişti.

Polise göre, teknede yaklaşık 90 kişi bulunurken, en az 15 kişi faciadan sağ kurtuldu. - DAKKA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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