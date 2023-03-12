Bangladeş'teki mülteci kampı yangınının 'planlı bir sabotaj eylemi' olduğu ortaya çıktı

Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde bulunan ve Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta 5 Mart'ta çıkan yangının "planlı bir sabotaj eylemi" olduğu açıklandı.

Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde bulunan ve Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta 5 Mart'ta çıkan yangının "planlı bir sabotaj eylemi" olduğu açıklandı.

Bangladeş'te çoğu 2017'de Myanmar'da askeri operasyonlardan kaçan 1 milyondan fazla Arakanlı Müslümana ev sahipliği yapan Cox's Bazar şehrindeki 11 numaralı kampta (Balukhali Kampı) 5 Mart'ta çıkan yangının "planlı bir sabotaj eylemi" olduğu açıklandı. Yedi üyeli soruşturma komitesinin başkanı olan üst düzey bölge hükümet yetkilisi Ebu Sufian basına yaptığı açıklamada, "Yangın planlı bir sabotaj eylemiydi" ifadelerini kullanarak, yangının aynı anda birkaç yerde çıktığını ve bunun planlı bir eylem olduğunu kanıtladığını söyledi.

Raporun 150 görgü tanığının ifadelerine dayandığını belirten Sufian, yangının militan grupların kamplarda üstünlük kurmaya yönelik kasıtlı bir girişimi olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Olayın arkasındaki grupları belirlemek için kolluk kuvvetleri tarafından daha fazla araştırma yapılmasını tavsiye ettik" dedi.

Komite raporunda ayrıca, mülteci kampları için ayrı bir itfaiye biriminin kurulmasını tavsiye etti.

Yangından yaklaşık 2 bin 800 ev küle dönmüştü

Balukhali Kampı'nda 5 Mart'ta çıkan yangında yaklaşık 2 bin 800 ev ile hastaneler ve eğitim merkezleri dahil 90'dan fazla tesis küle dönmüş, yaklaşık 12 binden fazla kişi evsiz kalmıştı. Yangında ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Öte yandan derme çatma yapıların bulunduğu kalabalık kamplarda sık sık yangın çıkıyor. Mart 2021'de çıkan büyük bir yangında en az 15 mülteci hayatını kaybetmiş, 10 binden fazla ev küle dönmüştü. - DAKKA