Bangladeş'te Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 20'ye Yükseldi

Bangladeş'te Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 20'ye Yükseldi
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Bangladeş'te Hava Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağının Milestone Okulu yerleşkesine düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye ulaşırken, 171 kişi de yaralandı.

Bangladeş'te Hava Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağının Milestone Okulu yerleşkesine düştüğü kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Bangladeş'teki uçak kazasında can kaybı artmaya devam ediyor. Bangladeş Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, başkent Dakka'nın kuzeyinde Hava Kuvvetleri'ne ait F-7 BGI modeli eğitim uçağının Milestone Okulu yerleşkesine düşmesiyle meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiği, 171 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Daha önce yapılan açıklamalarda yetkililer kaza sırasında okuldaki öğrencilerin derste olduğunu aktarırken, itfaiye görevlileri ise uçağın okulun kantininin çatısına düştüğünü söylemişti. - DAKKA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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