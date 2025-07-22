Bangladeş'te Uçak Kazası: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 27'ye Yükseldi

Bangladeş'te Uçak Kazası: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 27'ye Yükseldi
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Bangladeş'te Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-7 BGI tipi uçağın eğitim uçuşu sırasında Milestone Okulu'na düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye ulaştı. Kazada 25'i çocuk olmak üzere toplam 27 kişi hayatını kaybederken, 88 kişi hastanelerde tedavi altında. Hükümet ulusal yas ilan etti ve bayraklar yarıya indirildi.

Bangladeş'te Hava Kuvvetleri'ne ait F-7 BGI tipi uçağın eğitim uçuşu sırasında Milestone Okulu yerleşkesine düştüğü kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Bangladeş'te dün meydana gelen uçak kazasında bilanço artıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri'ne ait F-7 BGI tipi uçağın eğitim uçuşu sırasında Milestone Okulu yerleşkesine düştüğü kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 25'i çocuk olmak üzere 27'ye yükselirken, 88 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Askeri yetkililer, başkent Dakka'daki Kurmitola Hava Üssü'nden dün yerel saatle 13.06 sıralarında rutin bir eğitim görevi için havalandıktan kısa süre sonra düşen uçağın, mekanik bir arıza yaşadığını bildirdi.

Bayraklar yarıya indirildi

Bangladeş hükümeti, yaşanan olayın ardından ulusal yas ilan edildiğini duyururken, ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi. Tüm ibadethanelerde hayatını kaybedenler için dualar edileceği aktarıldı.

Ulaşım ve askeri konularla ilgili olarak yayıncılık yapan Jane's Information Group'a göre, F-7 BGI, Çin'in Chengdu J-7/F-7 uçak ailesinin en gelişmiş ve son versiyonudur. Bangladeş, bu uçaklardan 16 adet sipariş etmiş ve teslimatlar 2013 yılında tamamlanmıştı. - DAKKA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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