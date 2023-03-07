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Bangladeş'te patlama: 14 ölü, 70'den fazla yaralı

3. Sayfa Haberleri

Bangladeş'te patlama: 14 ölü, 70'den fazla yaralı

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bulunan bir binada meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 70'den fazla kişi de yaralandı.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bulunan bir binada meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 70'den fazla kişi de yaralandı.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da yer alan 7 katlı iş merkezinde yerel saatle 16.00'da patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 70'den fazla kişi de yaralandı. Patlamanın binanın zemin katında yer alan temizlik malzemeleri satan bir dükkanda meydana geldiği aktarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.

Yetkililer, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, arama-kurtarma operasyonlarının devam ettiğini ve can kaybının artabileceğini açıkladı. - DAKKA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bangladeş 3. Sayfa Haberler

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