Bangladeş'te otobüs ağaca çarptı: 8 ölü, 20 yaralı - Haberler

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Bangladeş'te otobüs ağaca çarptı: 8 ölü, 20 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Bangladeş'te otobüs ağaca çarptı: 8 ölü, 20 yaralı

Bangladeş'in Barisal bölgesinde bir yolcu otobüsünün ağaca çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Bangladeş'in Barisal bölgesinde bir yolcu otobüsünün ağaca çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Bangladeş'in güneyindeki Barisal bölgesinde yerel saatle 05.40 sıralarında kontrolü kaybedilen bir yolcu otobüsü ağaca çarptı. Polis ekiplerinden yapılan açıklamaya göre, 42 kişiyi taşıyan otobüsteki 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, bazı yolcuların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yol Güvenliği Vakfı, ülkede geçen ay meydana gelen 427 trafik kazasında 543 kişinin hayatını kaybettiğini ve 612 kişinin de yaralandığını duyurmuştu. - DAKKA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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