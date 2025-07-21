Bangladeş'te Eğitim Uçağı Okula Düştü: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir Hava Kuvvetleri eğitim uçağı, Milestone Okulu'nun yerleşkesine düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bangladeş'te hava kuvvetlerine ait eğitim uçağının başkent Dakka'da bir okulun yerleşkesine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Bangladeş'te bir okul, uçak kazasına sahne oldu. Bangladeş Hava Kuvvetleri'ne ait bir eğitim uçağı, başkent Dakka'nın kuzeyinde bulunan Milestone Okulu'nun yerleşkesine düştü. İtfaiye yetkilisi Lima Khanam, kazada en az 1 kişinin öldüğünü ve 4 kişinin de yaralandığını söyledi. Olay yerine orduya bağlı itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bangladeş Ordusu'ndan yapılan açıklamada, düşen F-7 BGI uçağının Hava Kuvvetleri'ne ait olduğu doğrulandı. - DAKKA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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