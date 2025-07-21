Bangladeş'te Eğitim Uçağı Okula Düştü: 1 Ölü, 4 Yaralı

Bangladeş'te hava kuvvetlerine ait eğitim uçağının başkent Dakka'da bir okulun yerleşkesine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Bangladeş'te bir okul, uçak kazasına sahne oldu. Bangladeş Hava Kuvvetleri'ne ait bir eğitim uçağı, başkent Dakka'nın kuzeyinde bulunan Milestone Okulu'nun yerleşkesine düştü. İtfaiye yetkilisi Lima Khanam, kazada en az 1 kişinin öldüğünü ve 4 kişinin de yaralandığını söyledi. Olay yerine orduya bağlı itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bangladeş Ordusu'ndan yapılan açıklamada, düşen F-7 BGI uçağının Hava Kuvvetleri'ne ait olduğu doğrulandı. - DAKKA