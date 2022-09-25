Bangladeş'te bot battı: 24 ölü, 30 kayıp

Bangladeş'in Panchagarh bölgesindeki Karatoya Nehri'nde batan bottaki 24 kişi hayatını kaybetti, kayıp 30 kişi için ise arama çalışmaları sürüyor.

Bangladeş'in Panchagarh bölgesinde bulunan Karatoya Nehri'nde bot battı. Yerel saatle 15.00 sıralarında yaşanan kazanın ardından açıklama yapan polis Sujan Kumar, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 24 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 30 kişinin de kaybolduğunu duyurdu. Boda bölge yöneticisi Soleman Ali tarafından yapılan açıklamada, botta 70 ila 80 kişinin bulunduğu ve yolcuların Badeshwari Tapınağı'na doğru yola çıktıkları belirtildi. Ali, iskeleden ayrıldıktan kısa bir süre sonra sallanmaya başlanan teknenin battığını söyledi. Kimlik tespitinin ardından cenazelerin ailelere teslim edileceğini ifade eden Ali ayrıca, bölge yönetiminin zarar gören ailelere 20 bin taka vereceğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde botun kapasitesinden çok daha fazla yolcu ile dolu olduğu görülürken, 17 kişinin kurtarıldığı belirtildi. - DAKKA