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Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kontenjan protestolarında can kaybı artıyor

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Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına yönelik protestolarda can kaybı 114'e yükselirken, Yüksek Mahkeme, kamu sektöründeki kontenjanların çoğunu iptal etti.

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına yönelik protestolarda can kaybı 114'e yükselirken, Yüksek Mahkeme, kamu sektöründeki kontenjanların çoğunu iptal etti.

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına yönelik 16 Temmuz'da patlak veren protestolar devam ederken, şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 114'e yükseldi.

Yüksek Mahkeme, şiddet olaylarının ardından geri adım attı. Geçtiğimiz ay 2018'de kaldırılan kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı alan Yüksek Mahkeme, kamu sektöründeki kontenjanların çoğunu iptal ederek, kamu sektöründeki pozisyonların yüzde 93'üne kotalar olmaksızın liyakate dayalı olarak alım yapılmasını hükmetti.

Bangladeş Başsavcısı Amin Uddin yaptığı açıklamada, kamu sektöründeki pozisyonların yüzde 5'inin Bağımsızlık Savaşı'na katılanların çocuklarına, yüzde 2'sinin ise diğer gruplara ayrılmaya devam edeceğini belirtti.

Kamu sektörü kontenjanları

Bangladeş'te kamudaki iş alanlarının yüzde 56'sı belirli gruplara ayrılıyor. Bunun yüzde 30'u 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine, yüzde 10'u kadınlara, yüzde 10'u az gelişmiş bölge sakinlerine, yüzde 5'i yerli topluluklara ve yüzde 1'i engellileri kapsıyor. Savaşa katılanların ailelerine ayrılan kontenjan, ülke genelinde gerçekleştirilen öğrenci protestolarının ardından 2018'de kaldırılmıştı. Ancak Yüksek Mahkeme'nin geçtiğimiz ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasıyla protestolar yeniden patlak vermişti.

Muhalif öğrenciler, savaşa katılanların ailelerine kontenjan ayrılmasının "ayrımcı" olduğunu savunarak bunun yerine liyakate dayalı bir sistem getirilmesini talep ediyor. - DAKKA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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