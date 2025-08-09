Bandırmaspor, Yeni Sezon Öncesi Güvenlik Toplantısı Düzenledi

2025-2026 sezonu TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, sezon öncesi Taraftar liderleri ile bir araya geldi. Bandırmaspor Kulübü temsilcileri, Bandırmaspor Taraftar Derneği başkanı ve yönetimi, Bandırma Öğretmenevinde düzenlenen kahvaltılı toplantıda emniyet yetkilileri ile buluştu.

Toplantıya Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Faruk Bağcı, Balıkesir İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Spor Şube'den sorumlu Rıdvan Dal, Çevik Kuvvet Komiseri Furkan Biçer, Balıkesir İl Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Başkomiseri Mehmet Şimşir katıldı.

Toplantının ana gündem maddesi; yeni sezon öncesi deplasman maçları, güvenlik önlemleri, stadyum giriş kuralları ve tribün olaylarına karşı alınacak tedbirler oldu.

Yeni sezon öncesi güvenlik uygulamaları anlatıldı

Balıkesir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Rıdvan Dal, deplasmanlarda güvenliğin artırılacağını vurgulayarak, "Maçların sorunsuz başlaması ve tamamlanması için kamera sistemleri artırıldı. Tribünlerde yaşanacak olumsuzluklar anlık olarak kayıt altına alınacak. Bu sayede sorunların çözüm süreci hızlandırılacak," ifadelerini kullandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş, toplantıda yaptığı konuşmada birlik ve centilmenlik vurgusu yaptı. Taraftarlara seslenen Demirdaş, "Biz kimsenin karşısında değiliz, düşman değiliz, kimse de bize düşman olmamalı. Hedefimiz birlikte aynı yolda yürümek, eşit ve adil bir zeminde ilerlemek," dedi.

Yeni alınan kararlar hakkında da bilgi veren Demirdaş, artık protokole giriş yapacaklar da dahil olmak üzere herkesin Passolig kartı olmadan stadyuma alınmayacağını belirtti. "Bu konuda lütfen ricacı olunmasın, kural herkes için geçerli. Kim gelirse gelsin, kartı yoksa içeri alamayacağız," diyerek uygulamanın kesinliğini vurguladı.

Ayrıca kadınlar ve 13 yaş altı çocukların maçlara ücretsiz gireceğini ancak onların da Passolig sistemine kayıtlı olması gerektiğini söyledi.

Taraftar Derneği Başkanı Anıl Başoğlu: "Her Maçta Takımımızın Yanındayız"

Bandırmaspor Taraftar Derneği Başkanı Anıl Başoğlu ise yaptığı konuşmada emniyetle uzun süredir güçlü bir iletişim içinde olduklarını belirtti. Başoğlu "Sağ olun, sizler hiçbir zaman taleplerimizi geri çevirmediniz. Biz de söylenen hiçbir iyi niyetli söz ve uyarıyı kulak ardı etmedik. Bu sadece takımın veya şehrin markalaşması değil, aynı zamanda bizim için de tribün kültürümüzü geliştirme süreci. Taraftar kültürümüz, ortalamanın üzerindedir. Ne yapacağını bilen, bilinçli bir kitleye sahibiz. Bu sezon da Bandırmaspor taraftarı, takım nerede olursa olsun yalnız bırakmayacak. Yönetimimizin ve takımımızın sonuna kadar arkasındayız."

Konuşmaların ardından toplantı, soru-cevap şeklinde devam etti. - BALIKESİR