Bandırmada Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 140 Gram Esrar ve 118 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, 2 kilo 140 gram kubar esrar ile 118 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bandırma ilçesinde, 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçu işlediği tespit edilen 1 şüpheliye ait adrese baskın düzenlendi. Evde ve depodaki aramalarda, 2 kilo 140 gram kubar esrar, 118 gram metamfetamin, 1 tabanca ve 1 cep telefonu ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal edip, satışını yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)