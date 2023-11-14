Bandırmada Çalınan 50 Cins Güvercin Sahibine Teslim Edildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çalınan 50 adet cins güvercin bulunarak sahibine teslim edildi. Güvercinlerin çalındığı iki ayrı evde yapılan aramalar sonucunda bulunan güvercinler, sahibine teslim edildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çalınan 50 adet cins güvercin bulunarak sahibine teslim edildi.

Bandırma 17 Eylül Mahallesi Halil Özümit Sokak'ta bulunan bir ikamette gece saatlerinde güvercin hırsızlığı meydana geldi. Olayla ilgili olarak Bandırma Asayiş Büro Amirliğince yapılan çalışmalar sonucunda, çalınan güvercinlerin 2 ayrı evde saklandığı tespit edildi.

Söz konusu ikametlerde yapılan aramalarda, çalınan güvercinler bulunarak sahibine teslim edildi. Benzer suçlardan dolayı daha önce de tutuklanan şüpheli Ö.C.K.'nin (23), cezaevinde olduğu öğrenildi. - BALIKESİR