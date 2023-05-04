Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bandırma ve Erdek'te terörle mücadele operasyonu: 5 gözaltı

Bandırma ve Erdek'te terörle mücadele operasyonu: 5 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde PKK/KCK-PYD/YPG "Terör Örgütü Propagandasını Yapmak" suçundan altı şüpheli şahsa yönelik olarak 04.05.2023 günü Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonel çalışmalar neticesinde beş şüpheli şahıs yakalanmış olup, bir şüpheli şahsın ise yakalanmasına yönelik operasyon devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir PKK 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title