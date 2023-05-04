Bandırma ve Erdek'te terörle mücadele operasyonu: 5 gözaltı

Balıkesir'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde PKK/KCK-PYD/YPG "Terör Örgütü Propagandasını Yapmak" suçundan altı şüpheli şahsa yönelik olarak 04.05.2023 günü Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonel çalışmalar neticesinde beş şüpheli şahıs yakalanmış olup, bir şüpheli şahsın ise yakalanmasına yönelik operasyon devam ediyor. - BALIKESİR