Bandırma Onyedi Eylüllü Üniversitesi'nin 27 Milyon TL'lik Kapı Harcaması Tepki Çekiyor

Tasarruf tedbirlerinin gündemde olduğu bir dönemde Balıkesir'de bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, ana giriş kapısı ve çevre düzenlemesi için 27 milyon Türk lirası harcayarak eleştiri oklarının hedefi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 19 Eylül 2024'te "Merkez Yerleşke Ana Giriş Kapısı ve Çevre Düzenleme Yapılması İşi" adı altında bir ihale düzenledi. Kamu İhale Bülteni ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin internet sitesinde yer alan ihale bilgilerine göre, ihale sonucunda 14 Ekim'de Bena Mühendislik Limited Şirketi ile yaklaşık 27 milyon TL'lik sözleşme imzalandı.

Kamu kaynaklarının, eğitim ve araştırma gibi öncelikli alanlar yerine, üniversitenin ana kapısı gibi projelere ayrılması tepkilere neden oldu. Özellikle tasarruf çağrılarının yapıldığı bu dönemde, söz konusu harcamanın aciliyeti ve gerekliliği kamuoyunda tartışmaya yol açtı. - BALIKESİR