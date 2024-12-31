Bandırma Emniyeti Yeni Yıl Kutlamalarında Güvenliği Sağlamak İçin Teyakkuzda

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri teyakkuzda.

Cumhuriyet Meydanı, Sevgi Yolu ve kafe ile alkollü mekanların yoğun olduğu bölgelerde devriye hizmetlerini sıklaştıran emniyet ekipleri, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla genel kontroller gerçekleştirdi. Kalabalıkların yoğun olduğu alanlarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için özel tedbirler alınırken, bekçiler de devriyelere destek sağladı.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, alınan önlemlerin Bandırma halkının yeni yıla huzur içinde girmesi amacı taşıdığını belirterek, vatandaşlardan güvenlik güçlerine destek olmalarını ve kurallara uymalarını istedi. - BALIKESİR