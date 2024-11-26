Bandırma'daki Yem Fabrikasında Yangın: İtfaiye Ekipleri Başarılı Müdahale Gösterdi

Bandırma yolu üzerinde bulunan bir yem fabrikasında sabaha karşı çıkan yangına ekipler başarılı bir şekilde müdahale etti. Yangın, saat 06.23 sularında fark edilerek itfaiyeye bildirildi.

Yangına müdahalede, Susurluk Grup Amirliği'nden 3 araç ve 8 personel, Aksakal Müfrezesi'nden 1 araç ile 1 şoför ve 1 itfaiyeci, Altıeylül İtfaiye Grup Amirliği'nden 1 araç ile 1 şoför ve 1 itfaiyeci, Merkez İtfaiye'den 1 araç ile 1 şoför ve 2 itfaiyeci, ayrıca Karesi İtfaiye Grup Amirliği'nden 1 araç ile 1 şoför ve 1 itfaiyeci görev aldı. Toplamda 8 araç ve 20 personel, yangını kontrol altına almak ve çevreye yayılmasını önlemek için yoğun çaba sarf etti.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, fabrikada ciddi maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, yangının fabrikanın diğer bölümlerine sıçramaması için büyük bir özveriyle çalıştı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar devam ederken, yetkililer incelemelerini sürdürüyor. - BALIKESİR