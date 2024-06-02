Bandırma'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesi, Erdek kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Erdek kara yolu, Erdek istikametinde aynı yönde seyir halinde olan 10 JC 340 plakalı ticari araç ile 10 ACG 505 ve 10 AJH 395 plakalı otomobil kazaya karıştı. Meydana gelen kaza sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar H.B. ve F.A. olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer yandan, yaz ayları ile beraber başlayan tatil sezonunda yoğun trafiğin oluştuğu Erdek kara yolunun kısa süre önce bakıma alınarak tek şeride düşürülmesi nedeniyle, meydana gelen kaza sonrası trafik neredeyse durma noktasına geldi. Vatandaşlar ise yolun tek şeride düşürülmesinin trafik kazalarına davetiye çıkardığını ve bu konuda yetkililerin daha dikkatli planlama yapması gerektiğini ifade etti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi - BALIKESİR