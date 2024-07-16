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Bandırma'da Zincirleme Kaza: 8 Kişi Yaralandı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen zincirleme kaza sonucu 5 araç birbirine çarptı ve 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde toplam 5 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma'da Korozman Kavşağı Köprülü üst geçit üzerinde, Bursa istikametine seyir halinde olan B.A. idaresindeki 10 AJB 106 plakalı otomobil köprü üzerinde oluşan trafik nedeniyle yavaşlayarak duran 34 GGU 288 plakalı araca duramayarak çarptı. Sonrasında 34 GGU 288, 10 PA 185, 66 DZ 648 ve 10 ALG 325 plakalı araçlarda kazaya karışarak 5 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 2 araç sürücüsü ve 6 yolcu olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların gelen sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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