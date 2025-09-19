Haberler

Bandırma'da Yolcu Treni Kaza Yaptı, Yaralanan Yok

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde seyir halindeki bir yolcu treni istasyon duvarına çarparak kaza yaptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı, yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yolcu treninin karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, 17 Eylül Ekspresi'nin 32003 sefer sayılı treni saat 16.05'te İzmir Basmane'den hareket ederek saat 22.00'de Bandırma'ya ulaşmak üzere yola çıktı. Seyir sırasında makinistin karşı tarafta bulunan görevliyle telsiz bağlantısının kopmasının ardından tren, son durağa yanaşırken istasyon duvarına çarptı.

Trende 15 yolcu bulunduğu öğrenilirken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yolcular kendi imkanlarıyla trendeki vagonlardan inerek güvenli bölgeye geçti. Sağlık ekiplerinin müdahalesine ihtiyaç duyulmazken, hastaneye intikal eden yolcu olmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
