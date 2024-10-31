Bandırma'da Yaşanan Asayiş Operasyonları: 28 Kişi Yakalandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 28 kişi yakalandı, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Yetkililer, kamu güvenliği için çalışmaların süreceğini belirtti.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24-31 Ekim tarihleri arasında asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanması amacıyla bir dizi operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda UYAP aranma kaydı bulunan 28 kişi yakalanırken, yoklama kaçağı olan 3 kişiye de gerekli tebligatlar yapıldı. Çalışmalar sonucunda ayrıca 2 adet ruhsatsız tabanca, 150 adet 9 mm fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek, 31 adet kartuş, 476,81 gram esrar, 1,77 gram bonzai, 26 adet sentetik ecza hap ve 6136 sayılı Kanun kapsamında kelebek olarak bilinen 1 adet bıçak ele geçirildi.
Yetkililer, Bandırma'da kamu güvenliğini sağlamak için asayiş çalışmalarının kesintisiz sürdürüleceğini belirtti. - BALIKESİR