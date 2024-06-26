Bandırma'da yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir araca yönelik yapılan operasyon sonucu uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan saha çalışmaları neticesi Bandırma ilçesinde bir araca yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucu araç içerisinden 70,92 gram Sentetik Kanmabinoid (Bonzai) ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan adli makamlara sevk edilen A.G. (38) ve Z.S. (37) isimli 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

Zehir tacirleri ile mücadeleye kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - BALIKESİR