Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum

PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum
Terör örgütü silahları nasıl bırakacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek

Silah nasıl bırakılacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek
İşte terör örgütü PKK'nın 'Silahları bırakıyoruz' dediği an

PKK'nın "Silahları bırakıyoruz" dediği an

Bandırma'da Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Bandırma'da Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü binasında yapılan yangın tatbikatında, yangın söndürme tüpünün doğru kullanımı uygulamalı olarak gösterildi ve yangın anında alınması gereken önlemler hakkında eğitim verildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü binasında yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, yangın söndürme tüpünün doğru kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen tatbikatta, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü personeline yangın anında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı. Yangın durumlarına karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan eğitimde, yangın tüpüyle müdahale teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Tatbikat kapsamında yapılan gösterimde, personelin yangın anında alması gereken önlemler ve doğru ekipman kullanımı ile ilgili bilgiler verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK'nın fesih kararı sonrası Beştepe'den ilk açıklama: Kapsamlı reformlar yapılacak

PKK'nın fesih kararına Beştepe'den ilk açıklama! 'Reform' mesajı
Galatasaray'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin

Galatasaray'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Emekli ikramiyelerinin 3 katına çıkması teklifi TBMM'ye sunuldu

İkramiyeler 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
PKK'nın kendisini feshetmesi dış basında: Türkiye'nin bölgesel güç olma hedeflerini güçlendirebilir

PKK'nın feshi dış basında! Türkiye için dikkat çeken yorum
Şampiyonluk töreninde İbrahim Hacıosmanoğlu'na soğuk duş

Şampiyonluk töreninde İbrahim Hacıosmanoğlu'na soğuk duş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.