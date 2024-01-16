Bandırma'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışma neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan aranması olan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. (31) isimli şahıs Bandırma 100.Yıl Mahallesi NATO Caddesi üzerinde asayiş ekipleri tarafından yakalandı. Yakalandıktan sonra gerekli sağlık kontrolünün yapılmasından sonra Bandırma Adliyesine çıkarıldı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Bandırma Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu madde satışından ve kullanımını en aza indirmek için sıkı denetimlerine devam edeceği bildirildi. - BALIKESİR