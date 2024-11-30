Bandırma'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde devriye atan polis ekiplerinin şüphelenerek durduğu şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti suçundan arandığı belirlenen şahıs tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan devriye görevi sırasında Kurtuluş Caddesi ile Hastane Sokak kesişiminde şüpheli hareketler sergileyen bir şahıs durduruldu. R.E.S. (24) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada üç parça halinde toplam 7.24 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 28 bin TL ele geçirildi. Hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan işlem başlatılan şahsın ayrıca aynı suçtan aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. R.E.S., gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - BALIKESİR