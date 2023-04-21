Bandırma'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Bandırma'da Organize Suç Örgütü Kurmak ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretine yönelik şahısların ikametlerine yapılan operasyonda 5.565 gram metamfetamin ve 500 gram skunk maddesi ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı. - BALIKESİR