Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bandırma'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

Bandırma'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Bandırma'da Organize Suç Örgütü Kurmak ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretine yönelik şahısların ikametlerine yapılan operasyonda 5.565 gram metamfetamin ve 500 gram skunk maddesi ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Jandarma 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title