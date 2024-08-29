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Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şahıs Gözaltına Alındı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs gözaltına alınırken yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda bin 329 adet sentetik ecza hap, 4,67 gram skunk ve 0,64 gram metamfetamin bulundu. Ayrıca suç geliri olarak 99 bin 500 lira ele geçirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs gözaltına alınırken yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bandırma'da Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda bin 329 adet sentetik ecza hap, 4,67 gram skunk ve 0,64 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca suç geliri 99 bin 500 liraya el koyuldu.

Konuyla ilgili 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında işlem başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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