Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şahıs Gözaltına Alındı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs gözaltına alınırken yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bandırma'da Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda bin 329 adet sentetik ecza hap, 4,67 gram skunk ve 0,64 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca suç geliri 99 bin 500 liraya el koyuldu.

Konuyla ilgili 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında işlem başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR