Üye Girişi
Haberler

Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde durumundan şüphe edilen iki farklı şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan kaba üst aramalarında toplamda 4.7 gram metamfetamin ve esrar tohumu ele geçirildi. Her iki şahıs hakkında uyuşturucu suçlarıyla ilgili tahkikat başlatıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde durumundan şüphe edilerek durdurulan iki farklı şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Bandırma'da Motosikletli Polis Timleri, durumundan şüphe ettikleri Y.A. (28) adlı şüpheliye kaba üst araması yaptılar. Şüpheli şahıstan 2 parça halinde toplam 4.2 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde elde edildi. Şahsın, kasten yaralama ağırlıklı 4 adet suç kaydı mevcut olduğu anlaşıldı.

Çınarlı Mahallesi Şükrü Nailli Sokak üzerinde kaba üst araması yapılan bir diğer şüpheli U.Ö.'nün üzerinden ise 0.5 gram metamfetamin ve 1.00 gram esrar tohumu olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsın, hırsızlık ve kasten yaralama ağırlıklı 19 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Her iki şahıs hakkında, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçları ile ilgili tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Polisiye Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Pierre Cardin hangi ülkenin? Pierre Cardin boykot listesinde var mı, israil malı mı? Pierre Cardin nerede üretiliyor? MURAT KURUM CANLI YAYIN İZLE! Murat Kurum seçim vaatleri neler? Murat Kurum konuşması CANLI İZLE! Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar kimdir? Selin Gökbakar kaç yaşında ve nereli? Bedelli askerlik ertelenir mi? Bedelli askerlik öne alınabilir mi? Müge Anlı Ali Diken bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert Ali Diken'i kim öldürdü, katili kim? Müge Anlı Ali Diken olayı son durum! CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Bedelli askerlikte çarşı izni var mı? Bedelli askerlikte izin var mı, kaç gün? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak son dakika! Emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Emekli zammı ne zaman yatacak? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi nerede, hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri konusu ne, hikayesi gerçek mi? İnci Taneleri uyarlama mı? Canlı Dolar Kuru 25 Ocak: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru! E Devlet çöktü mü? 25 Ocak E Devlet neden açılmıyor, sorun mu var? SON DAKİKA: E devlet yüklenmiyor, neden? 2024 BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA EKRANI | Bedelli askerlik celp ve sevkleri! Askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor 2024? Bedelli askerlik nerede, hangi şehirlerde yapılıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title