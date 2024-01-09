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Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 822 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapılan operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 kişi yakalandı ve 822 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında tahkikat başlatıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 kişi, yapılan operasyon sonucu 822 gram metamfetamin ile yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat birimlerince yürütülen projeli çalışma kapsamında, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Bandırma'da bir araca yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde 822 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda, konuyla ilgili yakalanan 4 kişi gözaltına alınırken şüpheli şahıslarla ilgili tahkikata başlandığı belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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