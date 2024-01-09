Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 822 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 kişi, yapılan operasyon sonucu 822 gram metamfetamin ile yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat birimlerince yürütülen projeli çalışma kapsamında, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Bandırma'da bir araca yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde 822 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda, konuyla ilgili yakalanan 4 kişi gözaltına alınırken şüpheli şahıslarla ilgili tahkikata başlandığı belirtildi. - BALIKESİR