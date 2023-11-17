Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapılan aramada 3 kişide uyuşturucu madde bulundu. Aramalar sonucunda toplamda 2,5 gram esrar, 4 gram metamfetamin ve bonzai maddesi ele geçirildi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapılan aramada 3 kişide uyuşturucu madde bulundu.
Bandırma'nın Paşabayır Mahallesi'nde şüpheli M.R.K'ya (24) yönelik yapılan aramada 2,5 gram esrar, Çınarlı Mahallesi'ndeki A.K.'ya (39) yönelik aramada ise 4 gram metamfetamin ile bonzai maddesi yakalandı. Ayrıca Hacı Yusuf Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen S.S. (30) yapılan üst aramasında uyuşturucu maddeler ele geçirildi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa