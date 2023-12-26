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Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde motosikletli polis timleri tarafından yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı. Çınarlı Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen şahıslardan uyuşturucu madde ve sentetik hap ele geçirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde motosikletli polis timleri tarafından yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı.

Bandırma ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek kontrol edilen iki şahıstan yaklaşık 0,20 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve toplam 9 adet galara sentetik hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla K.H (27) ve H.Y (25) isimli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Polisiye Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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