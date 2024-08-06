Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, Çok Sayıda Suç Madde Ele Geçirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken çok sayıda suç madde ele geçirildi.

Bandırma'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri tarafından bir ikamete yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde; 1227 adet sentetik hap, 4 adet exctacy hap, 101 adet tabanca fişeği, 25 adet av tüfeği kartuşu, 3 adet gaz bombası ve 13 bin 400 TL suçtan elde edildiği düşünülen para ele geçirildi.

Konuyla ilgili Ş.K. (31) ve T.K. (48) isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti ve 6136 SKM kapsamında işlemlere başlanıldığı bildirildi. - BALIKESİR