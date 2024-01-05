Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 103.9 Gram Esrar ve 3.35 Gram Skunk Ele Geçirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde durumundan şüphelenerek kontrol edilen bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bandırma, Çalışkanlar Mahallesi'nde, Motosikletli Polis Timleri, şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta bulunan S.S (45), M.S. (46) ve E.Y. (30) adlı şahısların üzerinden 103.9 gram esrar ve 3.35 gram skunk türü uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler, gerekli işlemler için Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi. - BALIKESİR