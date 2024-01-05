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Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 103.9 Gram Esrar ve 3.35 Gram Skunk Ele Geçirildi

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde durumundan şüphelenerek kontrol edilen bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde durumundan şüphelenerek kontrol edilen bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bandırma, Çalışkanlar Mahallesi'nde, Motosikletli Polis Timleri, şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta bulunan S.S (45), M.S. (46) ve E.Y. (30) adlı şahısların üzerinden 103.9 gram esrar ve 3.35 gram skunk türü uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler, gerekli işlemler için Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Güvenlik Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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