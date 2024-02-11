Üye Girişi
Haberler

Bandırma'da trafik kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında geri geri gelen kamyonetin çarptığı N.A. hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında geri geri gelen kamyonetin çarparak yaraladığı N.A. hastanede hayatını kaybetti.

Bandırma ilçesi 600 Evler Mahallesi'nde bulunan Sanayi Sitesi'ndeki Hurdacılar Sokak üzerinde, 10 ADL 592 plakalı kamyonetiyle geri geri gelen R.U., kamyonetin arkasındaki N.A.'yı (72) fark etmedi. Kamyonetin çarpması sonucu yere düşen N.A. yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yarılı N.A.'ya ilk müdaheleyi gerçekleştirdi. Daha sonra ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen N.A. tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi devam ederken fenalaşan N.A. bütün çabalara rağmen hayata tutunamadı.

Kamyonet sürücüsü R.U.'nun gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Hastane Soruşturma Gözaltı Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title