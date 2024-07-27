Bandırma'da trafik kazasında hurdaya dönen araçta sürücü yara almadan kurtuldu
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, köprüden aşağı düşerek hurdaya dönen ticari aracın sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, köprüden aşağı düşerek hurdaya dönen ticari aracın sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu.
Bandırma-Erdek yolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 ART 50 plakalı ticari araç, yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağı uçtu. Köprüden aşağı düşen araç yere çakıldıktan sonra takla attı. Ticari araç kazada hurdaya dönerken, sürücüsü ise ters dönen aracın içinden yara almadan çıktı. - BALIKESİR