Bandırma'da trafik kazasında bir kişi yaralandı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Bandırma Yolu Kuşcenneti kavşağı mevkiinde mevkiinde meydana gelen kazada 10 DB 046 plakalı Mahmut D.nin kullandığı kamyonetin kontrolü kaybederek takla attığı öğrenildi. Olay yerine gelen Bandırma itfaiye Grup Amirliği ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü Mahmut D. sağlık ekiplerine teslim edildi. Hafif yaralanan sürücünün Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı ve kaza ile ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa