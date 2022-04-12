Bandırma'da trafik kazasında bir kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bandırma'da trafik kazasında bir kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bandırma'da trafik kazasında bir kişi yaralandı

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Bandırma Yolu Kuşcenneti kavşağı mevkiinde mevkiinde meydana gelen kazada 10 DB 046 plakalı Mahmut D.nin kullandığı kamyonetin kontrolü kaybederek takla attığı öğrenildi. Olay yerine gelen Bandırma itfaiye Grup Amirliği ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü Mahmut D. sağlık ekiplerine teslim edildi. Hafif yaralanan sürücünün Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı ve kaza ile ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Bandırma'da trafik kazasında bir kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title