Bandırma'da trafik kazasında aracın motoru 25 metre uçtu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yeni yapılan üst geçitte yağışlı havanın yolu kayganlaştırması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden genç yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma çevre yolu yeni yapılan üst geçitte 10 KBA 160 plakalı otomobil, sürücüsü Mahmut Karataş'ın (18) yağışlı havanın yolu kayganlaştırması sebebiyle virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru 25 metre uzağa uçtu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri yaralı sürücüyü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Yola savrulan otomobile ait parçalar trafiğin akışını engellerken karayolları ekipleri asfaltı temizleyerek trafiğin tekrar açılmasını sağladı. - BALIKESİR