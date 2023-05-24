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Bandırma'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bandırma'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'in Bandırma ilçesi İsmet İnönü caddesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi İsmet İnönü caddesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Haydarçavuş Mahallesi İsmet İnönü Caddesinde S.O.'nun kullandığı 10 AJU 568 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya H.A (67) ya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından yaralı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediliyor. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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