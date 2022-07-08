Bandırma'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bandırma'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bandırma'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kavşakta iki otomobil çarpıştı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kavşakta iki otomobil çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, 10 T 2180 plakalı ticari otomobil sürücüsü Alaettin M. ile 10 NP 157 plakalı otomobil sürücüsü Aydın M. ile İhsaniye mahallesi 720 sokak ile 721 sokak kavşağında çarpıştılar. Çarpışmanın etkisiyle Aydın M. yanında yolcu koltuğunda bulunan eşi kafasını ön cama vurarak alnından yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri kaza yerinde yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına alındı. Her iki araçta daha sonra çekiciler tarafından kaza yerinden kaldırıldı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Aydın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title