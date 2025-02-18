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Bandırma'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bandırma'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 61 yaşındaki N.K.'nın kullandığı otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan E.Ö.'ye çarptı ve E.Ö. dizinden hafif yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, N.K. (61) idaresindeki 10 AJG 949 plakalı otomobil, sürücüsünün hızını alamaması sonucu karşıdan karşıya geçmeye çalışan E.Ö.'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine trafik polisleri sevk edilirken, kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti.

Dizinden hafif yaralandığı belirlenen E.Ö., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. E.Ö.'nün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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