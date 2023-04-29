Bandırma'da trafik kazası: 1 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Atatürk Bulvarı'nda trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma Paşabayır Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 34 NT 0876 plakalı otomobil sürücüsü Ercan K. (48), ara yoldan çıkarak Erdek istikametine doğru seyir halinde olan 10 CCC 12 plakalı otomobil sürücüsü İbrahim Ö.'ye (44) çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürüklenerek yan yattı ve sürücü İbrahim Ö. araç içerisinde yaralandı. Araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkan sürücü belinden yaralandı ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR