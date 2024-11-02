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Bandırma'da Trafik Denetimlerinden 3,4 Milyon TL Ceza

Bandırma'da Trafik Denetimlerinden 3,4 Milyon TL Ceza
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Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ekim ayında yaptığı trafik denetimlerinde kuralları ihlal eden sürücülere toplamda 3 milyon 386 bin 593 TL ceza kesti. Denetimlerde, gürültü kirliği, alkollü araç kullanımı ve motosiklet denetimlerine odaklanıldı.

Bandırma-İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, Ekim ayında gerçekleştirdiği yoğun trafik denetimleri sonucunda kuralları ihlal eden sürücülere 3 milyon 386 bin 593 TL ceza kesti.

Bandırma'da gürültü kirliliği, alkollü araç kullanımı ve motosiklet denetimlerine odaklanan bu çalışmalarda, halkın huzurunu bozan ve trafik güvenliğini tehlikeye atan birçok sürücüye ceza uygulandı.

Gürültü kirliliği ve yüksek sesle müzik çalan ayrıca abart egzozla gürültü çıkararak kamu huzurunu bozan 303 sürücüye toplam 236 bin 962 TL ceza kesildi.

Alkollü araç kullanımı ve denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 74 sürücüye 536 bin 982 TL ceza uygulanırken, 71 kişinin ehliyetine geçici olarak el konuldu.

Motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde 5 bin 097 motosiklet ve motorlu bisiklet üzerinde yapılan kontrollerde, eksik evrak veya kural ihlali yapan bin 198 sürücüye toplam 2 milyon 612 bin 649 TL ceza yazıldı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliği ve kamu huzurunun korunması amacıyla denetimlerin süreceğini belirtti. Emniyet yetkilileri, özellikle kamu düzenini bozan ve trafik güvenliğini riske atan ihlallere karşı daha sıkı tedbirler alınacağını ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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