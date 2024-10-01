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Bandırma'da Trafik Denetimlerinde Gürültü Cezaları

Bandırma'da Trafik Denetimlerinde Gürültü Cezaları
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Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, iki gün süren denetimlerde gürültü çıkaran sürücülere toplam 240 bin 942 TL ceza kesildi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede iki gün boyunca çeşitli noktalarda trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, yüksek sesle çevreyi rahatsız eden sürücülere cezai işlem uygulandı. İlçe genelinde, araçlardaki müzik cihazlarını kamu huzurunu bozacak şekilde kullananlar ve gürültü çıkaran araç sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde toplamda 335 araca 240 bin 942 Türk Lirası ceza kesildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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