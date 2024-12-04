Üye Girişi
Haberler
İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu

İstanbul'da emniyetin tepesindeki isim değişti

 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti

Bir büyükşehire daha kayyum mu atanıyor? Yerlikaya sinyali verdi

 Ahmet Türk için geri dönüş kapısı kapandı

Geri dönüş kapısı kapandı
Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar

Esad'ın başını öne eğdiler

Bandırma'da Trafik Denetimlerinde 1.5 Milyon TL Ceza kesildi

Bandırma'da Trafik Denetimlerinde 1.5 Milyon TL Ceza kesildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2024 yılında yapılan trafik denetimlerinde, gürültü yapan araçlar ve alkollü sürücülere toplamda 1.5 milyon TL'ye yakın ceza kesildi. Denetimlerin yıl boyunca devam edeceği bildirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Trafik Denetleme Büro Amirliği, 2024 yılı Kasım ayında ilçede gerçekleştirdiği trafik denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. Denetimler sırasında özellikle trafik güvenliğini ve kamu düzenini ihlal eden sürücülere yönelik yoğun cezai işlemler uygulandı.

Rahatsız edici şekilde gürültü çıkaran 6 araç ile ses ve müzik cihazlarını kamunun huzurunu bozacak şekilde kullanan 183 sürücüye toplam 126 bin 270 TL para cezası kesildi. Alkollü araç kullandığı tespit edilen 59 sürücüye toplam 419 bin 141 TL ceza uygulanırken, 55 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.

Şehir içinde izinsiz indirme, bindirme ve park etme kurallarını ihlal eden 170 kamyon ve çekiciye 117 bin 300 TL, trafik işaret ve levhalarına uymayan 14 araca ise 9 bin 660 TL ceza yazıldı. Denetimlerde 4 bin 64 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi. Tespit edilen eksiklikler nedeniyle 565 sürücüye toplam 1 milyon 497 bin 366 TL para cezası kesildi.

Bandırma Trafik Denetleme Büro Amirliği, denetimlerin yıl boyunca artarak devam edeceğini belirterek sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Hiçbir neden yokken eklemleri yerinden çıkıyor
img

Kesin kararını verdi
img

Şekerde yeni uygulama başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kuruluş Osman 174. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kuruluş Osman 173. bölüm tek parça full HD izleme linki! Yeni İstanbul Emniyet Müdürü kim oldu, Selami Yıldız kimdir? İstanbul İSKİ su kesintisi! 4-5 Aralık Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 4-5 Aralık Kalecik, Sincan, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 4-5 Aralık Selçuklu, Meram, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 4-5 Aralık Ödemiş, Torbalı, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 4-5 Aralık Osmangazi, Nilüfer, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Konyaaltı 4-5 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, İslahiye 4-5 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 4-5 Aralık Seyhan, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.