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Bandırma'da Trafik Denetimleri: Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücülere Cezalar Kesildi

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde trafik ve asayiş denetimleri sıkılaştırıldı. Ağustos ayı boyunca yapılan denetimlerde, yüksek sesle müzik dinleyen sürücülere toplamda 293 bin 233 lira ceza kesildi. Ayrıca motosikletlere yönelik denetimlerde ise 878 sürücüye cezai işlem uygulandı ve 42 motosiklet trafikten men edildi. Genel denetimlerde ise 149 kişi yakalandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde trafik ve asayiş denetimleri sıkılaştırıldı. Ağustos ayı boyunca yazılan trafik cezaları arasında ise en çok yüksek sesle müzik dinleyen sürücülerin sayısı dikkat çekti.

Bandırma'da İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Ağustos ayı boyunca gerçekleştirilen trafik ve asayiş denetimlerine ilişkin sayısal veriler paylaşıldı. Trafik denetimleri kapsamında, yüksek sesle müzik dinleyen 496 sürücüye işlem yapılarak toplamda 293 bin 233 lira ceza kesildi.

Aynı dönem içinde, motosikletlere yönelik denetimler de artırıldı. Toplam 2072 motosiklet denetlenirken, 878'ine cezai işlem uygulandı. Bu denetimlerin sonucunda 2 milyon 363 bin 274 lira para cezası kesildi ve 42 motosiklet trafikten men edildi.

Ayrıca, Ağustos ayında yapılan genel denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan toplam 149 kişi yakalandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Bandırma 3-sayfa Asayiş trafik Güncel Müzik Spor

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