Bandırma'da Trafik Denetimleri Artırıldı

Bandırma'da Trafik Denetimleri Artırıldı
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Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, şehir genelinde trafik düzenini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla denetimlerini artırdı. Denetimlerde sürücü belgeleri, araç teknik durumu ve trafik kurallarına uyum incelendi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri, şehir genelinde trafik düzenini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla denetimlerini artırdı.

Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamalarda, ticari taksiler, şehir içi yolcu taşıyan otobüsler, minibüsler ve servis araçları ile motosikletler detaylı şekilde kontrol edildi. Araçların teknik durumu, sürücü belgeleri ve taşıma kurallarına uygunlukları tek tek incelendi. Ayrıca, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS), kameraları aracılığıyla da yapılan denetimlerde; kırmızı ışık ihlali yapan, çalışma ruhsatı bulunmayan, muayenesi eksik olan, trafik işaret ve kurallarına uymayan, seyir halinde cep telefonu kullanan ve emniyet kemeri takmayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Yetkililer, bu tür kontrollerin artarak devam edeceğini ve vatandaşların trafik kurallarına uymalarının hem kendi hem de toplumun güvenliği açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin yaz boyunca devam edeceğini, amaçlarının ceza kesmek değil, can ve mal güvenliğini sağlamak olduğu ifade edildi. Bandırma halkı da denetimlerin artmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdiler. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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