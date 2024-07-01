Bandırma'da Trafik Denetimleri: 59 Ehliyet Geri Alındı, 2 Milyon 153 Bin 810 TL Cezai İşlem Uygulandı

Balıkesir'in Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde, 59 araç sürücüsünün ehliyeti geçici olarak geri alındı ve motosiklet ile motorlu bisiklet sürücülerine toplamda 2 milyon 153 bin 810 lira cezai işlem uygulandı.

Bandırma Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nden edinilen bilgiye göre, 2024 yılı Haziran ayında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde; abartılı egzoz, yüksek ses ve rahatsız edici şekilde gürültü çıkaran 20 araç ile ses ve müzik cihazlarını kamunun huzurunu bozacak şekilde kullanan 401 sürücüye toplam 332 bin 165 lira ceza kesildi. Ayrıca, alkollü olarak araç kullanan 64 sürücüye toplam 462 bin 782 lira cezai işlem uygulandı ve bu sürücülerden 59'unun ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Ekipler tarafından ayrıca, bin 949 adet motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirildi. Bu denetimlerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle 961 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne toplamda 2 milyon 153 bin 810 lira ceza uygulandı. - BALIKESİR