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Bandırma'da Tır Kamyona Çarptı, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Bandırma'da Tır Kamyona Çarptı, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, sabah saatlerinde hızını ayarlayamayan bir tır sürücüsü, önünde giden kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Yetkililerden, kazaların sıkça yaşandığı bölgede önlem alınması talep ediliyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hızını ayarlamayan tır sürücüsü, kamyona arkadan çarptı. Kazada, tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, hastane kavşağında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 APF 322 plakalı tırın sürücüsü T.A. (42) fren yapamayarak önünde bulunan 68 AY 430 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan tır sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, sık sık kazaların yaşandığı Hastane Kavşağı için vatandaşlar yetkililerden önlem alınması talep etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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