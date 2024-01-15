Bandırma'da Ters Yönde Giden Sürücü Polisten Kaçtı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde trafikte ters yönde seyir halinde olan otomobil sürücüsü dur ihtarına uymayarak polis ekiplerinden kaçtı. Motosikletli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan sürücü 280 promil alkollü çıktı.

Bandırma ilçesi Mehmet Akif Ersoy caddesinde ters yönde seyir halinde olan 16 JMG 93 plakalı otomobil sürücüsü M.A., polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Motosikletli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan M.A., 280 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Şahsın daha öncede alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

M.A., ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulanırken kullandığı araç trafikten men edildi. - BALIKESİR