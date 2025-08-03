Bandırma'da Takla Atan Otomobilde Sıkışan İki Kişi Kurtarıldı

Bandırma'da Takla Atan Otomobilde Sıkışan İki Kişi Kurtarıldı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atan otomobilde sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastaneye sevk edildi ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde takla atan otomobilin içerisinde sıkışan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, 34 RS 1529 plakalı Kia marka aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın kaza yaptı. Ters dönen araç içerisinde bulunan 2 kişi bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Bandırma ve Gönen'den itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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