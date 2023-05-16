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Bandırma'da sürücünün yaralandığı motosiklet kazası güvenlik kameralarına yansıdı

Bandırma'da sürücünün yaralandığı motosiklet kazası güvenlik kameralarına yansıdı

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşanan tek taraflı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşanan tek taraflı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma'nın Paşabayır Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde seyreden 10 AHM 979 plakalı motosiklet sürücüsü Murat Boyar (66), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosikletten arkasındaki arkadaşıyla birlikte düştü. Kazada yaralanan Boyar'ın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin incelemesinde, sağ bacağının kırıldığı anlaşıldı. Yaralı sürücü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, kaza güvenlik kameralarına yansıdı. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Ordu 3. Sayfa Haberler

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